Partizan-Topscorer Sadiq im Bundesliga-Fokus

Umar Sadiq, Mittelstürmer von Partizan Belgrad, hat das Interesse mehrerer deutscher Klubs geweckt. Dies erfuhr FT aus Frankreich. Neben den Bundesligisten zeigen darüber hinaus die Ligue 1-Klubs OSC Lille und Stade Brest Interesse am 23-jährigen Nigerianer.

Sadiq konnte in der zurückliegenden Saison bockstarke Zahlen auflegen: Zwölf Tore und 13 Vorlagen gelangen ihm in 24 Liga-Spielen für Partizan, vier Treffer und zwei Assists steuerte er zudem in der Europa League bei. Diese Quote hat die aufgerufene Ablöse nach FT-Informationen schon in den achtstelligen Bereich katapultiert.