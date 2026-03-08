Barça: Gavi-Rückkehr rückt näher

Das Comeback von Gavi zeichnet sich ab. Der FC Barcelona hat den Mittelfeldspieler offiziell in den Kader für das Champions League-Duell am Mittwoch (21 Uhr) gegen Newcastle United aufgenommen. Zum Einsatz kommen werde der 21-Jährige allerdings noch nicht, die medizinische Freigabe wurde ihm noch nicht erteilt.

Zuletzt fiel Gavi aufgrund einer Meniskusverletzung aus. Inzwischen befindet er sich wieder im Mannschaftstraining. Bald dürfen ihm die Anhänger der Katalanen auch wieder auf dem Platz zujubeln.