Barça: Gavi-Rückkehr rückt näher

von Luca Hansen
Gavi jubelt @Maxppp

Das Comeback von Gavi zeichnet sich ab. Der FC Barcelona hat den Mittelfeldspieler offiziell in den Kader für das Champions League-Duell am Mittwoch (21 Uhr) gegen Newcastle United aufgenommen. Zum Einsatz kommen werde der 21-Jährige allerdings noch nicht, die medizinische Freigabe wurde ihm noch nicht erteilt.

FC Barcelona
𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓
#NewcastleBarça | @ChampionsLeague
Zuletzt fiel Gavi aufgrund einer Meniskusverletzung aus. Inzwischen befindet er sich wieder im Mannschaftstraining. Bald dürfen ihm die Anhänger der Katalanen auch wieder auf dem Platz zujubeln.

