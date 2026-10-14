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Mahrez hat unterschrieben

von Fabian Ley
Riyad Mahrez beim Länderspiel von Algerien gegen die Schweiz @Maxppp

Riyad Mahrez hat einen neuen Klub gefunden. Der 35-jährige Offensivspieler schließt sich dem katarischen Erstligisten Al Shamal an. Eine Ablöse wird nicht fällig, zuletzt war der 119-fache algerische Nationalspieler vereinslos.

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Mahrez‘ Vertrag in Saudi-Arabien bei Al Ahli lief im Sommer nach drei Jahren aus, nun wechselt der dribbelstarke Linksfuß den Wüstenstaat. Seine beste Zeit erlebte Mahrez in England, wo er zwischen 2014 und 2023 für Leicester City und Manchester City am Ball war.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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