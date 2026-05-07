Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Entscheidung: Gladbach informiert Tabakovic

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Haris Tabakovic muss durchatmen @Maxppp

Haris Tabakovic wird Borussia Mönchengladbach zumindest vorerst verlassen. ‚Sky‘ berichtet, dass dies dem Stürmer in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt wurde. Dennoch wollen sich die Gladbacher demzufolge die Option offenhalten, zu einem späteren Zeitpunkt noch in den Poker einzugreifen. Der 31-Jährige selbst soll sich eine Zukunft am Niederrhein vorstellen können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das fünf Millionen Euro teure Preisschild der TSG Hoffenheim ist für die Fohlen nach aktuellem Stand zu teuer. Dementsprechend kehrt Tabakovic nun zunächst in den Kraichgau zurück, wo er in den Planungen allerdings keine Rolle spielt. Zuletzt wurde der bullige Stürmer mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Hoffenheim
Wolfsburg
Haris Tabaković

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Haris Tabaković Haris Tabaković
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert