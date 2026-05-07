Entscheidung: Gladbach informiert Tabakovic

Haris Tabakovic wird Borussia Mönchengladbach zumindest vorerst verlassen. ‚Sky‘ berichtet, dass dies dem Stürmer in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt wurde. Dennoch wollen sich die Gladbacher demzufolge die Option offenhalten, zu einem späteren Zeitpunkt noch in den Poker einzugreifen. Der 31-Jährige selbst soll sich eine Zukunft am Niederrhein vorstellen können.

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Das fünf Millionen Euro teure Preisschild der TSG Hoffenheim ist für die Fohlen nach aktuellem Stand zu teuer. Dementsprechend kehrt Tabakovic nun zunächst in den Kraichgau zurück, wo er in den Planungen allerdings keine Rolle spielt. Zuletzt wurde der bullige Stürmer mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht.