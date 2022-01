Levantes „historische Peinlichkeit“ | „Mbappé öffnet die Schleusen“

Levante überfordert

Die spanische ‚Superdeporte‘ befasst sich nach der neuerlichen Pleite von UD Levante intensiv mit dem Tabellenschlusslicht und bezeichnet die Hinrunde des Vereins als „historische Peinlichkeit“. Gestern Abend wurden die Granotes vom FC Villarreal gnadenlos mit 5:0 vom Platz gefegt und beenden die Hinrunde dadurch ohne einen einzigen Sieg abgeschlagen auf dem letzten Platz. Dutzende Fans warteten nach der Partie auf die Rückkehr der Mannschaft und forderten Erklärungen für die nächste Demütigung. Acht Punkte fehlen Levante auf das rettende Ufer – die Luft für den Klub aus Valencia wird immer dünner.

Dreierpack von Mbappé

Inmitten des spektakulären Transferpokers zwischen Paris St. Germain und Real Madrid um Kylian Mbappé schafft es der Franzose zur Abwechslung mal wieder aus sportlichen Gründen auf die Titelseite der ‚L’Équipe‘. Der Stürmer von PSG war in Abwesenheit seiner beiden Teamkollegen Neymar und Lionel Messi maßgeblich am 4:0-Pokalerfolg über Zweitligist OC Vannes beteiligt und markierte im zweiten Spielabschnitt einen Hattrick. „Mbappé öffnet die Schleusen“, fasst die französisch Zeitung folglich das Match zusammen und hebt die Leistung des 23-Jährigen hervor.

Morata allgegenwärtig

In Italien schreiben die drei wichtigsten Sportzeitungen des Landes über die Zukunft von Álvaro Morata. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ ist ein Abgang des Spaniers von Juventus Turin bereits beschlossene Sache und wird in den kommenden Tagen offiziell verkündet. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, will der FC Barcelona den 29-Jährigen um jeden Preis. Der Trainer der Alten Dame, Massimiliano Allegri, verlangt jedoch die Garantie, dass er einen adäquaten Ersatz erhält. Der ‚Corriere dello Sport‘ lässt diesbezüglich verlauten, dass die Bianconeri Morata „nur für Suárez“ abgeben würden und sich bei Atlético Madrid nach dessen Situation erkundigt haben. Der Uruguayer sei jedoch eher an einer Erfahrung in der MLS interessiert.