Menü Suche
Kommentar
Offiziell Ligue 1

Rennes findet neuen Trainer

von Dominik Sandler - Quelle: staderennais.com
1 min.
Franck Haise steht an der Seitenlinie @Maxppp

Der französische Erstligist Stade Rennes geht mit Franck Haise in den Rest der Saison. Was FT bereits vor einigen Tagen exklusiv vermeldet hatte, teilt Rennes jetzt offiziell mit. Haise übernimmt das Amt von Habib Beye, der in der vergangenen Woche entlassen wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter
Stade Rennais F.C.
De nouveaux chapitres à écrire pour entretenir un lien indéfectible. Retour aux sources, en 𝑹𝒐𝒖𝒈𝒆 𝒆𝒕 𝑵𝒐𝒊𝒓 🎞️

#DegemerMatFranck
Bei X ansehen

Für Haise ist es eine Rückkehr nach Rennes. Zwischen 2006 und 2012 hatte der 54-Jährige die U19 des Klubs trainiert. Ende Dezember des vergangenen Jahres wurde Haise beim OGC Nizza entlassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Rennes
Franck Haise

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Rennes Logo Stade Rennais FC
Franck Haise Franck Haise
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert