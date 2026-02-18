Rennes findet neuen Trainer

Der französische Erstligist Stade Rennes geht mit Franck Haise in den Rest der Saison. Was FT bereits vor einigen Tagen exklusiv vermeldet hatte, teilt Rennes jetzt offiziell mit. Haise übernimmt das Amt von Habib Beye, der in der vergangenen Woche entlassen wurde.

Für Haise ist es eine Rückkehr nach Rennes. Zwischen 2006 und 2012 hatte der 54-Jährige die U19 des Klubs trainiert. Ende Dezember des vergangenen Jahres wurde Haise beim OGC Nizza entlassen.