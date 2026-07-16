Bundesliga-Ziel: Yokota hinterlegt Wechselwunsch

Außenstürmer Daisuke Yokota (26) möchte Hannover 96 in diesem Sommer verlassen. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der Japaner seinen Wechselwunsch bei der Vereinsführung hinterlegt. Interesse an Yokota bekunden dem Bezahlsender zufolge namentlich nicht genannte Bundesligaklubs.

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In der vergangenen Saison war der Linksfuß, der mit Vorliebe über die rechte Außenbahn kommt, an neun Treffern direkt beteiligt. Vertraglich ist Yokota noch bis 2029 an die Hannoveraner gebunden, eine Ausstiegsklausel existiert nicht. Erst in diesem Sommer hatte 96 die Kaufoption über zwei Millionen Euro für den dribbelstarken Techniker aktiviert, der bis dahin von KAA Gent ausgeliehen war.