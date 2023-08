VfB: Die Details zum Undav-Deal

Deniz Undav wird in Kürze seine Zelte beim VfB Stuttgart aufschlagen. Wie die ‚Stuttgarter Nachrichten‘ vermelden, hat der Angreifer von Brighton & Hove Albion am heutigen Mittwoch den Medizincheck absolviert. Noch im Laufe des Tages könnte die Leihe des 27-Jährigen offiziell über die Bühne gehen. Zudem konnte sich der VfB eine Kaufoption für Undav sichern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem ‚kicker‘ wird eine Leihgebühr von 700.000 Euro fällig. Für welche Summe Stuttgart Undav festverpflichten könnte, ist nicht bekannt. An Brighton ist der Rechtsfuß noch bis 2026 gebunden. Im Jaunuar 2022 hatten die Seagulls den Angreifer für sieben Millionen Euro von Union Saint-Gilloise verpflichtet. Während der Angreifer in England mit fünf Ligatreffern nur mäßig erfolgreich war, steuerte er in Belgien 63 Scorerpunkte in 70 Spielen bei.

Lese-Tipp

Nächster Millionen-Deal für Stuttgart