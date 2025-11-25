Mainz vor wichtiger Verlängerung

Der FSV Mainz 05 kann voraussichtlich auch in der kommenden Saison auf Danny da Costa bauen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass sich der Vertrag des 32-Jährigen automatisch verlängert, wenn er mindestens 50 Prozent der Spiele absolviert. Dafür fehlen dem Innenverteidiger nur noch sechs Partien.

Seine Bedeutung hat da Costa erst am vergangenen Freitag gegen die TSG Hoffenheim (1:1) untermauert, als er zur Pause eingewechselt worden war und anschließend den Treffer für die Rheinhessen erzielte. Der Rechtsfuß spielt seit dreieinhalb Jahren fest in Mainz und kommt bis dato auf 103 Pflichtspiele für den Bundesligisten.