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Live im Ticker: Dicke Überraschungen im DFB-Kader

In einer Woche stehen die nächsten Länderspiele für den DFB und Jürgen Klopp an. Der Bundestrainer beruft jetzt seinen Kader. Die Nominierung im Live-Ticker.

von Dominik Sandler
3 min.
Jürgen Klopp auf einer Pressekonferenz @Maxppp

Harte Entscheidungen

Neue Spieler dabei, andere müssen zuhause bleiben. Diese Spieler sind im Vergleich zu den letzten Länderspielen nicht mehr dabei:

Torhüter:

Finn Dahmen
Noah Atubolu

Abwehr:

Hennes Behrens
Yann Aurel Bisseck
Max Rosenfelder
Josha Vagnoman
Ridle Baku
David Raum

Mittelfeld:

Nadiem Amiri
Bambasé Conté
Yannik Engelhardt
Chris Führich
Serge Gnabry
Jamal Musiala
Kevin Schade
Anton Stach
Mika Baur
Vitaly Janelt
Felix Keidel
Karim Adeyemi

Angriff:

Jonathan Burkardt
Nick Woltemade

Dicke Überraschungen

Neben Gruda ist Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach die mit Abstand größte Überraschung. Der 17-Jährige spielt bei den Fohlen herausragend, er wäre auch für Marokko spielberechtigt. Da will Klopp wohl schnell Nägel mit Köpfen machen.

Das ist der Kader

Das Geheimnis ist gelüftet, hier ist der Kader:

Der Kader am 511

Bunter Mix

Noch immer ist das Geheimnis nicht gelüftet. „Es ist ein bunter Mix aus jungen Spielern und Erfahrung“, so Klopp. 13 Spieler sind dabei, die nicht bei der WM dabei waren.

Klopp spricht

Jetzt geht es endlich los. Klopp spricht bei dfb.tv. „Es war schwer, weil es mehr Spieler verdient gehabt hätten, dabei zu sein. Viele haben eine gute Phase“, so der Bundestrainer.

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Noch fünf Minuten

Mit Spannung wird das Interview mit dem Bundestrainer erwartet. In fünf Minuten ist es soweit. Im Übrigen wird es keine klassische Pressekonferenz geben. Nachfragen von Journalisten sind deshalb nicht möglich.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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