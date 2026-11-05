Live im Ticker: Dicke Überraschungen im DFB-Kader
In einer Woche stehen die nächsten Länderspiele für den DFB und Jürgen Klopp an. Der Bundestrainer beruft jetzt seinen Kader. Die Nominierung im Live-Ticker.
Harte Entscheidungen
Neue Spieler dabei, andere müssen zuhause bleiben. Diese Spieler sind im Vergleich zu den letzten Länderspielen nicht mehr dabei:
Torhüter:
Finn Dahmen
Noah Atubolu
Abwehr:
Hennes Behrens
Yann Aurel Bisseck
Max Rosenfelder
Josha Vagnoman
Ridle Baku
David Raum
Mittelfeld:
Nadiem Amiri
Bambasé Conté
Yannik Engelhardt
Chris Führich
Serge Gnabry
Jamal Musiala
Kevin Schade
Anton Stach
Mika Baur
Vitaly Janelt
Felix Keidel
Karim Adeyemi
Angriff:
Jonathan Burkardt
Nick Woltemade
Dicke Überraschungen
Neben Gruda ist Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach die mit Abstand größte Überraschung. Der 17-Jährige spielt bei den Fohlen herausragend, er wäre auch für Marokko spielberechtigt. Da will Klopp wohl schnell Nägel mit Köpfen machen.
Das ist der Kader
Das Geheimnis ist gelüftet, hier ist der Kader:
Bunter Mix
Noch immer ist das Geheimnis nicht gelüftet. „Es ist ein bunter Mix aus jungen Spielern und Erfahrung“, so Klopp. 13 Spieler sind dabei, die nicht bei der WM dabei waren.
Klopp spricht
Jetzt geht es endlich los. Klopp spricht bei dfb.tv. „Es war schwer, weil es mehr Spieler verdient gehabt hätten, dabei zu sein. Viele haben eine gute Phase“, so der Bundestrainer.
Noch fünf Minuten
Mit Spannung wird das Interview mit dem Bundestrainer erwartet. In fünf Minuten ist es soweit. Im Übrigen wird es keine klassische Pressekonferenz geben. Nachfragen von Journalisten sind deshalb nicht möglich.
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