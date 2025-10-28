Bundesliga
Wolfsburg-Pleite: War es das für Simonis?
Der VfL Wolfsburg musste im DFB-Pokal gegen Zweitligist Holstein Kiel (0:1) die Segel streichen. Kostet das Aus Cheftrainer Paul Simonis den Job?
Wie die Niederlage letztlich zustande kam, ist zweitrangig. Fakt ist: Der VfL Wolfsburg ist im DFB-Pokal an einem Zweitligisten gescheitert. Und das auch noch vor heimischem Publikum.
Für Paul Simonis, am Wochenende beim 1:0 in Hamburg noch mit einem kleinen Befreiungsschlag, dürfte die Luft nun wieder dünner werden.
Ein klares Statement hat bislang keiner der VfL-Bosse abgesetzt. In den kommenden Stunden dürfte es rund um die Volkswagen-Arena hitzige Debatten geben um die Zukunft von Simonis, der erst vor der Saison in Wolfsburg übernommen hatte.
