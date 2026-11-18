Real Madrid kann die Zukunft mit Arda Güler planen. Der türkische Nationalspieler hat seinen Vertrag bei den Königlichen bis 2032 verlängert. Vorher war von einer Verlängerung bis 2031 oder 2032 berichtet worden.

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Vor drei Jahren war der 21-Jährige zu Real gewechselt, das 30 Millionen Euro an Fenerbahce überwies. Bei den Blancos ist der Mittelfeldspieler inzwischen unverzichtbar. In dieser Saison steht er nach 14 Spielen bei vier Toren und sieben Vorlagen.