FC Bayern: Mehrheit glaubt an Upamecano-Verbleib

Der FC Bayern kann Dayot Upamecano über den Sommer hinaus halten. Das glaubt die Mehrheit in einer entsprechenden FT-Umfrage. 61 Prozent der Teilnehmer sehen keinen Grund für den 28-jährigen Innenverteidiger, den deutschen Rekordmeister nach dieser Saison zu verlassen. 39 Prozent rechnen dagegen mit einem Wechsel von Upamecano und denken, dass er sich die Ausstiegsklausel bewusst einbauen lassen hat.

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Zur Erinnerung: Im Zuge seiner Verlängerung bis 2030 im Februar ließ sich der so formstarke Franzose dem Vernehmen nach eine Exit-Option in Höhe von 65 Millionen Euro zusichern. Der Passus soll bereits ab dem kommenden Sommer gültig sein. Bayerns Sportvorstand Max Eberl wich der Frage nach einer Ausstiegsklausel von Upamecano zuletzt aus, betonte lediglich: „Ich bin jetzt nicht hier, um Vertragsinhalte zu erklären. Eins ist klar: Wir haben mit Upamecano verlängert, wir sind heilfroh, dass wir verlängert haben, und ehrlicherweise fühlt er sich sauwohl hier.“