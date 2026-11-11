Menü Suche
Kommentar 3
FT-Kurve Bundesliga

FC Bayern: Mehrheit glaubt an Upamecano-Verbleib

von Fabian Ley
1 min.
Dayot Upamecano mit vollem Einsatz @Maxppp

Der FC Bayern kann Dayot Upamecano über den Sommer hinaus halten. Das glaubt die Mehrheit in einer entsprechenden FT-Umfrage. 61 Prozent der Teilnehmer sehen keinen Grund für den 28-jährigen Innenverteidiger, den deutschen Rekordmeister nach dieser Saison zu verlassen. 39 Prozent rechnen dagegen mit einem Wechsel von Upamecano und denken, dass er sich die Ausstiegsklausel bewusst einbauen lassen hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zur Erinnerung: Im Zuge seiner Verlängerung bis 2030 im Februar ließ sich der so formstarke Franzose dem Vernehmen nach eine Exit-Option in Höhe von 65 Millionen Euro zusichern. Der Passus soll bereits ab dem kommenden Sommer gültig sein. Bayerns Sportvorstand Max Eberl wich der Frage nach einer Ausstiegsklausel von Upamecano zuletzt aus, betonte lediglich: „Ich bin jetzt nicht hier, um Vertragsinhalte zu erklären. Eins ist klar: Wir haben mit Upamecano verlängert, wir sind heilfroh, dass wir verlängert haben, und ehrlicherweise fühlt er sich sauwohl hier.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Dayot Upamecano

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Dayot Upamecano Dayot Upamecano
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert