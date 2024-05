Werder: Weiser-Entscheidung vor Bochum-Spiel

Noch vor dem letzten Bundesligaspiel des SV Werder Bremen gegen den VfL Bochum (Samstag, 15:30 Uhr) soll eine Entscheidung über die Zukunft von Mitchell Weiser fallen. „Ich bin sehr optimistisch, dass wir in dieser Woche eine Entscheidung haben werden“, zitiert die ‚DeichStube‘ Werdes Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz, „Mitch hat es ja letzte Woche schon gesagt: Wir sind in Gesprächen, und man kann davon ausgehen, dass es bis zum Wochenende auch eine Entscheidung geben wird.“

Der Vertrag des 30-Jährigen läuft im Sommer aus. Weiser bestritt in dieser Saison 29 Partien in der Bundesliga und steuerte zehn Scorerpunkte (drei Tore, sieben Vorlagen) bei. Unter anderem Besiktas soll Interesse an dem rechten Außenbahnspieler signalisieren.