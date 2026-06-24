Überraschung: Hoeneß verkündet wichtigen Bayern-Deal

Kaum kehrt beim FC Bayern aufgrund der Weltmeisterschaft ein wenig Ruhe ein, da meldet sich Uli Hoeneß mal wieder zu Wort. Der Ehrenpräsident und Aufsichtsrat war bei einer Veranstaltung der Volksbank Raiffeisenbank im oberbayerischen Altötting zu Gast und sorgte dort mit einer überraschenden Ankündigung für Aufsehen.

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Laut ‚Sport1‘ hat der Patron vom Tegernsee bestätigt: „Konrad Laimer hat unterschrieben“. Damit haben ganz offensichtlich sehr zähe Verhandlungen ein für alle Seiten zufriedenstellendes Ende gefunden. Vor einigen Wochen herrschte noch Funkstille, da die finanziellen Vorstellungen der Spielerseite angeblich deutlich zu hoch gewesen sein sollen.

Update (20:23 Uhr): Der TV-Sender rudert jetzt in einer neuen Version des Artikels zurück. Von einer Unterschrift ist plötzlich nicht mehr die Rede. „Man sei sich in den entscheidenden Punkten einig, es fehle nur noch die Unterschrift“, heißt es im Wortlaut.

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Zuletzt deutete sich dann – nachdem nahezu alle handelnden Personen öffentlich Stellung bezogen – eine Übereinkunft an. Hoeneß schaltete sich in den Laimer-Poker ein, ließ sich sogar dazu hinreißen, dem österreichischen Kämpferherz zu attestieren: „Er ist nicht Maradona.“ Davon ließ sich 29-jährige WM-Teilnehmer aber nicht aus der Fassung bringen. Seine Zukunft liegt wohl langfristig beim deutschen Rekordmeister.