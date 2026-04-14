Bericht: Ex-Dortmunder Burnic vor Bundesliga-Wechsel

Läuft Dzenis Burnic ab der kommenden Spielzeit wieder in der Bundesliga auf? Das bosnische Portal ‚Reprezentacija.ba‘ berichtet, dass der defensive Mittelfeldspieler vom Karlsruher SC vor einem Wechsel zum FC Augsburg steht. Da sein Vertrag im Wildpark zum Saisonende ausläuft, könnte sich der 27-Jährige den Fuggerstädtern ablösefrei anschließen. Diese bekundeten bereits vor einigen Jahren Interesse.

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Im Juli 2023 wechselte der Linksfuß vom 1. FC Heidenheim nach Karlsruhe. Zuvor hatte Burnic unter anderem bei Borussia Dortmund sowie dem VfB Stuttgart gespielt und sechs Bundesliga-Partien absolviert. Beim KSC ist der frühere deutsche Juniorennationalspieler im Zentrum gesetzt. Im Sommer wird Burnic voraussichtlich Teil des WM-Kaders der bosnischen Nationalmannschaft sein, für die er inzwischen bereits 18 Mal zum Einsatz kam. Im Anschluss trägt der Sechser dann möglicherweise das Augsburg-Trikot.