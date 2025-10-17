Stach kontert Nagelsmann-Absage

Anton Stach hat zu seiner erneuten Nichtnominierung für den DFB und den damit verbundenen Aussagen von Julian Nagelsmann Stellung bezogen. Gegenüber ‚Sky‘ betont der Mittelfeldspieler, dass es keinen Austausch mit dem Bundestrainer gegeben habe: „Kommunikation gab es bis jetzt noch nicht, das fand ich auch ein bisschen schade, weil wenn es gar keine Kommunikation gibt, dann hat man natürlich auch das Gefühl, dass man sehr, sehr weit weg ist von der Mannschaft, also gar nicht infrage kommt.“

Nagelsmann ließ zuletzt verlauten, dass der 26-Jährige aufgrund seiner derzeitigen Position bei Leeds United trotz seines starken Saisonstarts keine Option ist: „Er spielt nicht mehr die Position, die er vorher in Hoffenheim gespielt hat, die für uns super interessant gewesen wäre.“ Beim Bezahlsender wirbt Stach damit, noch immer auf der Sechs spielen zu können: „Ich kann die Sechs immer noch spielen. Wenn er in Leeds ein bisschen weiter vorne spiele, ist das ja wie eine Doppel-Sechs, nur dass ich der ein bisschen offensivere Part bin.“