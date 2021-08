Berater bestätigt: „Lautaro will bei Inter bleiben“

Lautaro Martínez (23) hat nicht die Absicht, Inter Mailand zu verlassen. „Lautaro will bei Inter bleiben. Er glaubt an das Nerazzurri-Projekt und will einen weiteren Scudetto gewinnen“, stellte Berater Alejandro Camaño gegenüber dem Portal ‚FCInternews.it‘ klar, „wir werden alles tun, um bei den Nerazzurri zu bleiben.“

Am kommenden Mittwoch sei ein Treffen mit der Vereinsführung geplant, um über einen neuen Vertrag für den argentinischen Stürmer zu sprechen. Ganz ohne monetäre Zugeständnisse will Camaño Martínez' Arbeitgeber aber nicht davonkommen lassen: „Meiner Meinung nach müssen sie eine Anpassung vornehmen.“