Forest: 46 Millionen für Kalimuendo-Ersatz?

von Daniel del Federico - Quelle: The Athletic | Daily Mail
Jorgen Strand Larsen im Jersey der Wolverhampton Wanderers @Maxppp

Nottingham Forest fahndet nach dem Abgang von Arnaud Kalimuendo (23) zu Eintracht Frankfurt nach einem neuen Torjäger. Laut ‚The Athletic‘ ist Jorgen Strand Larsen von Premier League-Schlusslicht Wolverhampton Wanderers ein Transferziel für diesen Winter. Die Wolves haben dem 25-Jährigen ein Preisschild von rund 46 Millionen Euro verpasst.

Obwohl Strand Larsen in dieser Spielzeit mit Ladehemmungen zu kämpfen hat (nur ein Saisontor), zeigt das Team von Sean Dyche Interesse am Norweger. Der englische Übungsleiter betonte auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen Wrexham (Freitag, 20:30 Uhr) die Ambitionen des Klubs: „Der Eigentümer hat mir gegenüber deutlich gemacht, dass er die Situation unterstützen wird. Wir brauchen immer noch die richtigen Spieler zum richtigen Zeitpunkt.“ Als Alternative bringt die ‚Daily Mail‘ Lorenzo Lucca (25) von der SSC Neapel ins Gespräch. Bei dem Italiener stehe ein Tauschgeschäft mit Nottingham-Flügelspieler Dan Ndoye (25) im Raum.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
