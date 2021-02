Promes verlässt Ajax

Quincy Promes setzt seine Karriere in Russland fort. Wie Ajax Amsterdam mitteilt, wechselt der 29-jährige Niederländer vorbehaltlich des Medizinchecks zu Spartak Moskau. Das Transferfenster in Russland hat noch bis zum morgigen Donnerstag geöffnet.

Die Ablösesumme für Promes beläuft sich nach Klubangaben auf 8,5 Millionen Euro, die dank Bonuszahlungen noch auf elf Millionen steigen kann. Im Sommer 2019 war der offensive Flügelspieler für 15,7 Millionen Euro vom FC Sevilla nach Amsterdam gewechselt. Für Ajax sammelte der Rechtsfuß in 53 Pflichtspielen insgesamt 28 Torbeteiligungen.

Thanks for everything, @QPromes! 🎭♥️



All the best in 🇷🇺