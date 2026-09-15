DFB-Kader: Klarheit bei El Mala

Said El Mala wird in der anstehenden Länderspielpause voraussichtlich sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft feiern. Der ‚kicker‘ berichtet, dass der 20-Jährige Teil des ersten Kaders von Bundestrainer Jürgen Klopp sein wird.

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Ende August sickerte bereits durch, dass Klopp im DFB-Team fest mit El Mala plant. Zuletzt fehlte der durchsetzungsstarke Flügelspieler dem 1. FC Köln krankheitsbedingt, gegen Werder Bremen (1:1) feierte er nach Einwechslung sein Comeback. Julian Nagelsmann hatte El Mala im November des vergangenen Jahres erstmals berufen, zum Debüt kam es damals jedoch nicht.