Trotz Arsenal-Angebot: Vlahovic zögert – Fiorentina drängt auf Winterwechsel

Nach dreieinhalb Jahren beim AC Florenz scheint Dusan Vlahovic die Toskana zu klein zu werden. Lange Zeit galt der 21-jährige Serbe als Kandidat für einen Wechsel im Winter. Mittlerweile stehen hinter einem Sofort-Transfer aber immer größere Fragezeichen.

Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, drückt aktuell vor allem Vlahovic selbst auf die Bremse. Der Sturmtank scheint derzeit einen Wechsel im Sommer vorzuziehen, da er nur zu einem Klub wechseln will, der sicher in der Champions League an den Start geht. Der FC Arsenal duelliert sich derzeit mit West Ham United um den Platz in der Königsklasse und rangiert auf Platz fünf zwei Punkte hinter dem Stadtrivalen.

Florenz will Wintertransfer

Nicht nur deshalb wollen die Gunners den Stürmer noch bis Ende des Monats unter Vertrag nehmen. Der ‚Corriere della Sera‘ beziffert die Arsenal-Offerte auf 72 Millionen Euro. Außerdem soll Lucas Torreira (25) in den Deal mit eingebunden werden.

Florenz wiederum würde den Stürmer gerne schon im Winter zu Geld machen. Wohlwissend, dass man eineinhalb Jahre vor Vertragsende die maximale Ablöse herausschlagen könnte. Außerdem hat die Fiorentina mit Krzysztof Piatek (26) von Hertha BSC einen Sofortersatz ausgeliehen.