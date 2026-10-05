Neuer Stürmer: Köln fasst Transfer-Beschluss

Der 1. FC Köln wird personell nicht auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Thijs Dallinga (26) und Ragnar Ache (28) reagieren. Laut der ‚Bild‘ haben Sportgeschäftsführer Thomas Kessler und Trainer René Wagner diesen Entschluss am heutigen Montag gefasst.

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Der Bundesligist habe den Markt zwar sondiert, zudem seien dem FC auch Stürmer angeboten worden. Letztendlich haben sich die Verantwortlichen aber gegen eine Verpflichtung entschieden. Dallinga fällt mit einer Kreuzbandverletzung monatelang aus, Ache aufgrund einer Muskelverletzung mehrere Wochen.