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Bundesliga

Köln: Skhiri-Entscheidung gefallen

von Fabian Ley - Quelle: kicker
Ellyes Skhiri im SGE-Trikot @Maxppp

Eine mögliche Rückkehr von Ellyes Skhiri (31) zum 1. FC Köln hat sich offenbar zerschlagen. Der Wechsel zurück ans Geißbockheim kommt nach Informationen des ‚kicker‘ nicht zustande. Skhiri wird sich also wohl einem anderen Klub anschließen. Bereits seit über einer Woche ist der Sechser von Eintracht Frankfurt für Gespräche freigestellt.

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Für die Kölner geht die Suche nach einem neuen defensiven Mittelfeldspieler somit weiter. Zu den Skhiri-Alternativen zählen dem Vernehmen nach unter anderem Edson Álvarez (28) von West Ham United und Rani Khedira (32) von Union Berlin.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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