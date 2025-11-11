Fünf Topstars im Winter auf dem Markt

Niclas Füllkrug

Das Abenteuer Premier League hat sich der 32-jährige Stürmer gänzlich anders vorgestellt. Nach eineinhalb Jahren voller Verletzungen soll im Winter ein Tapetenwechsel her, die Wechselfreigabe hat West Ham United längst erteilt. In der Bundesliga führt die heißeste Spur derzeit zum VfL Wolfsburg, doch auch der FC Augsburg prüft die Situation. Zudem gab es zuletzt Gerüchte um den AC Mailand. Klar ist: Füllkrug muss wechseln, um eine Chance auf die Teilnahme an der WM 2026 zu haben.

Rodrygo

Der Offensivakteur in Diensten von Real Madrid fristet ein Dasein auf der Bank. War er unter Carlo Ancelotti noch Stammspieler, findet dessen Nachfolger Xabi Alonso nur wenig Verwendung für ihn. Das schlägt sich auch in der Leistung nieder, eine Torbeteiligung des 24-Jährigen lässt in dieser Spielzeit noch auf sich warten. Eine Trennung im Winter ist denkbar, Rodrygos Berater sondieren bereits den Markt und haben ihren Klienten bereits bei Paris St. Germain angepriesen. Der will allerdings am liebsten in die Premier League. Dort zeigt Tottenham Hotspur Interesse.

Endrick

Rodrygo ist nicht der einzige Brasilianer, der bei Real keinen leichten Stand hat. Landsmann Endrick hat es bei Alonso sogar noch schwerer und kommt gerade mal auf elf Minuten Einsatzzeit. Der Stürmer soll im Winter verliehen werden, mögliche Abnehmer gibt es zuhauf. In der Pole Position befindet sich Olympique Lyon, nach FT-Informationen zeigt auch Bayer Leverkusen Interesse. Zudem wird der 19-Jährige mit dem VfB Stuttgart, der AS Rom und dem FC Porto in Verbindung gebracht.

Marc-André ter Stegen

Bundestrainer Julian Nagelsmann stellte dem Schlussmann jüngst ein Ultimatum. Der 33-Jährige müsse im Winter den Verein wechseln, um Spielpraxis zu erhalten und somit eine Chance auf die WM 2026 zu haben. Beim FC Barcelona droht dem Ex-Gladbacher die Bank, trotzdem würde er sich am liebsten bei den Katalanen durchbeißen. Ein Wechsel ist jedoch nicht vom Tisch, der Markt wird sondiert. Eine konkrete Spur gibt es allerdings noch nicht.

Jadon Sancho

Bei Aston Villa sollte alles besser werden für Jadon Sancho. Der 25-Jährige wollte endlich wieder durchstarten. Doch die Realität sieht anders aus. Die Villans sind von Sanchos Darbietungen dermaßen enttäuscht, dass sie sogar einen Abbruch der Leihe im Winter in Betracht ziehen. Stammklub Manchester United hat ebenfalls keine Verwendung für den Offensivspieler, sodass ein Abschied im Winter durchaus wahrscheinlich ist. Wenig verwunderlich prüft Ex-Klub Borussia Dortmund einen Transfer im Winter.