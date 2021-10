Real nimmt Tchouaméni ins Visier

Angelt sich Real Madrid nach Eduardo Camavinga den nächsten jungen Mittelfeldspieler aus Frankreich? Wie die ‚Marca‘ berichtet, beschäftigen sich die Königlichen aktuell mit Aurélien Tchouaméni von der AS Monaco. Der 21-Jährige spielt bislang eine starke Serie in der Mannschaft von Trainer Niko Kovac.

Im Fürstentum ist Tchouaméni (Vertrag bis 2024) so etwas wie der Dauerbrenner, absolvierte in der laufenden Spielzeit bereits neun Ligue 1-Partien, vier Spiele in der Champions League-Qualifikation sowie zwei in der Europa League. Seine gute Form verhalf ihm zuletzt zu fünf Länderspielen für die französische Nationalmannschaft.