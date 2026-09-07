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Bundesliga

Freund lässt Bayern zappeln

von Julian Jasch - Quelle: Abendzeitung
Christoph Freund im Porträt @Maxppp

Christoph Freund hat wohl noch nicht final über seine Zukunft entschieden. Einem Bericht der ‚Abendzeitung‘ zufolge befindet sich der Sportdirektor des FC Bayern aktuell in der „Überlegungsphase“. Unter anderem von der Zukunft von Nils Schmadtke mache Freund seinen Entschluss abhängig.

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Der 37-Jährige steht genauso wie Freund bis 2027 an der Säbener Straße unter Vertrag. Sollte er gehen, könnte Freund einen neuen Chefscout „nach seinen Vorstellungen installieren“, führt die Regionalzeitung aus. Die Münchner würden gerne mit dem 49-jährigen Österreicher weiterarbeiten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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