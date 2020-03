Bonucci nach Manchester?

Leonardo Bonucci könnte womöglich bald in der Premier League auflaufen. Wie der ‚Daily Star‘ berichtet, bekundet Manchester City Interesse am 32-jährigen Spieler von Juventus Turin. Demzufolge hält Pep Guardiola viel von Bonucci und sieht in dem Innenverteidiger den idealen Abwehrpartner für Aymeric Laporte. Der spanische Trainer soll dem Vorstandsvorsitzenden der Citizens, Khaldoon Al-Mubarak, bereits gebeten haben, alles Nötige für eine Verpflichtung zu tun.

Bonucci spielt seit 2010 für Juve. Nach einem einjährigen Intermezzo beim AC Mailand kehrte der Italiener 2018 zur Alten Dame zurück. Mit Ausnahme von drei Spielen stand Bonucci in dieser Saison in jedem Pflichtspiel über die volle Distanz auf dem Rasen. Sein Vertrag beim italienischen Serienmeister ist noch bis 2024 datiert.