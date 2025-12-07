Fischer übernimmt in Mainz

Der 1. FSV Mainz 05 hat einen Nachfolger für den entlassenen Bo Henriksen präsentiert. Wie die Rheinhessen offiziell mitteilen, übernimmt Urs Fischer ab sofort das Ruder beim Tabellenletzten der Bundesliga. Der 59-jährige Schweizer unterschreibt einen Vertrag bis 2028 und bringt seinen langjährigen Co-Trainer Markus Hoffmann sowie Videoanalyst Sebastian Podsiadly mit an den Bruchweg.

Sportvorstand Christian Heidel sagt: „Urs Fischer hat als Trainer bei allen Stationen im Profibereich eindrucksvoll bewiesen, dass er Mannschaften strukturieren, entwickeln und darüber hinaus mit seiner ruhigen, aber emphatischen Art jede Kabine gewinnen kann. Seine Erfolge und Fähigkeiten haben ihn zu einem begehrten Trainer gemacht. Wir freuen uns daher sehr, dass er sich direkt und ohne lange zu zögern für den gemeinsamen Weg mit Mainz 05 begeistern konnte.“

Fischer selbst erklärt: „Es gibt keine einfachen Aufgaben im Fußball, aber genau das macht es auch interessant. Ich habe mit Christian Heidel und Niko Bungert überzeugende Gespräche geführt, der Verein Mainz 05 passt auch insgesamt zu mir. Die solidarischen Mainzer Werte abseits des Platzes und der Wille, auf dem Platz niemals aufgeben und den Gegner immer unter Druck setzen zu wollen, die Emotionen auf den Rängen der MEWA ARENA – ich freue mich auf die Herausforderung und bin davon überzeugt, dass wir das Ruder als Team rumreißen werden.“

Für Fischer ist es die zweite Station im deutschen Oberhaus. Zwischen 2018 und 2023 hatte der Fußballlehrer überaus erfolgreich Union Berlin trainiert und die Eisernen zum Aufstieg und bis in die Champions League geführt.