HSV: Rückendeckung für Walter

Tim Walter sitzt beim Hamburger SV trotz des drohenden vierten Nichtaufstiegs in Folge fest im Sattel. „So lange wir das Gefühl haben, dass die entscheidenden Personen die Kraft haben, dem entgegenzuwirken, gibt es keine Veranlassung dazu. Tim Walter hat sehr viel Energie und bringt diese auch mit ein, aber er kann sich nicht selber einwechseln und den Ball über die Linie schießen“, äußerte Sportvorstand Jonas Boldt in einer Medienrunde am heutigen Sonntag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der HSV hat im Aufstiegsrennen der zweiten Liga einiges an Boden verloren. Nach nur zwei Zählern aus den zurückliegenden fünf Ligapartien sind die Rothosen von Platz zwei mittlerweile auf Rang sieben abgerutscht. Der Abstand zu den direkten Aufstiegsrängen beträgt neun Punkte.