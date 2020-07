Darmstadt: Anfang fahndet nach Abwehrspielern

Markus Anfang hat bereits wenige Tage nach seinem offiziellen Einstieg als Trainer beim SV Darmstadt 98 die ersten Kaderbaustellen ausgemacht. „Wir müssen die Positionen besetzen, die besetzt werden müssen. Wir könnten momentan kein Spiel gestalten, weil wir keine Innenverteidigung haben“, sagt der 46-Jährige gegenüber der ‚Hessenschau‘.

In der vergangenen Spielzeit halfen mit Nicolai Rapp (23) und Dario Dumic (28) zwei Leihspieler in der Abwehr aus. In Anfangs Planungen spielt das Duo weiterhin eine Rolle: „Wir gehen alles durch. Und natürlich beschäftigen wir uns in erster Linie auch mit den Spielern, die schon hier gespielt haben. Bei denen wir wissen: Die würden super zu uns passen.“