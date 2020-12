Aston Villa bindet McGinn

Aston Villa hat den Kontrakt mit John McGinn ausgedehnt. Wie die Villans offiziell bekanntgeben, unterschreibt der 26-Jährige bis 2025. Der Vertrag des zweikampfstarken Rechtsfuß' war ursprünglich bis 2024 datiert, nun verlängert der Schotte vorzeitig um ein weiteres Jahr.

Beim Premier League-Klub gehört der defensive Mittelfeldspieler zu den absoluten Leistungsträgern. In der laufenden Spielzeit stand der Schotte in neun Spielen für den Klub aus Birmingham auf dem Rasen, erzielte dabei einen Treffer und bereitete drei weitere vor.

Your #FridayFeeling has arrived. 😉@JMcGinn7 has signed a contract extension with Aston Villa! 💜 #McGinn2025