Neuer Trainer: Nottinghams Favorit

Bei Nottingham Forest kristallisiert sich ein Favorit auf den vakanten Trainerposten heraus. ‚The Athletic‘ berichtet, dass sich Sean Dyche in der Pole Position befindet. Die bisherigen Gespräche mit dem 54-Jährigen sollen positiv verlaufen. Bis Anfang des Jahres stand Dyche beim FC Everton an der Seitenlinie.

Update (09:50 Uhr): ‚Sky Sports‘ berichtet von einer mündlichen Einigung zwischen Nottingham und Dyche.

Aus dem Rennen ist unterdessen Roberto Mancini. Laut Fabrizio Romano konnten sich die Tricky Trees mit dem Italiener nicht einigen. Gehandelt wird auch Marco Silva, der den FC Fulham per Ausstiegsklausel verlassen könnte. Nottingham hatte am Samstag die Trennung von Ange Postecoglou bekanntgegeben.