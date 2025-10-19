De Ligt redet über Bayern-Zeit

Seine Zeit beim FC Bayern hält Matthijs de Ligt in guter Erinnerung. Der Innenverteidiger von Manchester United zeigt sich im Gespräch mit ‚The Athletic‘ zufrieden mit seinen Einsätzen im Trikot des deutschen Rekordmeisters: „Bei Bayern habe ich, wenn ich fit war, jedes Spiel gemacht und auch die Meisterschaft gewonnen.“ Ähnlich lief es für den 26-Jährigen allerdings auch bei Ajax Amsterdam und Juventus Turin. Verletzungen sorgten jedoch dafür, dass de Ligt auch einige Spiele verpasste.

Dass er mit Mitte 20 bereits bei den ganz großen Vereinen auflaufen durfte, macht ihn zudem stolz: „Ich hatte das Glück, für vier der größten Vereine der Welt zu spielen.“ Dass deshalb auch eine hohe Erwartungshaltung ihm gegenüber herrscht, ist dem Nationalspieler bewusst: „Wenn man mit 19 das erreicht, was ich bei Ajax erreicht habe und den Golden Boy und die Kopa Trophy gewinnt und im UEFA-Team des Jahres steht, denken die Leute immer, dass man so weitermachen wird.“