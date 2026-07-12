Sommer gibt grünes Licht

Yann Sommer (37) schließt sich dem FC Brügge an, sofern nichts Unvorhergesehenes passiert. Sacha Tavolieri berichtet von einer finalen Übereinkunft zwischen den Parteien. Die Zusammenarbeit soll in den kommenden 48 bis 72 Stunden zu Papier gebracht werden.

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Sommer wurde erst kürzlich von Inter Mailand verabschiedet, aufgrund seines auslaufenden Vertrags wird keine Ablöse fällig. In Belgien folgt der Schlussmann auf Simon Mignolet (38), der seine Karriere kürzlich beendet hat.