OM: Trainer Marcelino schmeißt hin

Marcelino schmeißt bei Olympique Marseille offenbar die Brocken hin. Wie unter anderem die ‚L’Équipe‘ berichtet, hat der Trainer seiner Mannschaft am heutigen Dienstag seinen Abschied mitgeteilt. Beim Europa League-Spiel gegen Ajax Amsterdam (Donnerstag, 21 Uhr) soll OM-Berater Jean-Pierre Papin an der Seitenlinie stehen.

Marcelino hatte erst zu Beginn dieser Saison in Marseille übernommen. In der Champions League-Qualifikation scheiterten die Franzosen, in der Ligue 1 stehen zwei Siege und drei Unentschieden zu Buche.