Hoffenheim: Sorgen um Hübner

Kapitän Benjamin Hübner wird der TSG Hoffenheim auch in der kommenden Zeit nicht zur Verfügung stehen. „Beim Hübi sieht es ehrlich gesagt nicht so gut aus, er macht keinen Schritt nach vorne“, äußerte sich Trainer André Breitenreiter in einer Medienrunde am Freitag. Es sei „sehr ungewiss, wann er zurückkommt.“

Hübner hat weiter mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, kam in dieser Saison nur im August in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den SV Rödinghausen (2:0) zum Einsatz. Auch in der vergangenen Spielzeit stand der 33-jährige Innenverteidiger bei lediglich sechs Partien auf dem Feld.