HSV: Nandja spricht über DFB-Anruf

Nach dem emotionalen 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach hat sich Shafiq Nandja (19) auch zu seinem Telefonat mit dem Trainer der deutschen U20-Nationalmannschaft geäußert. „Ich habe mit Hannes Wolf gesprochen. Wir haben telefoniert. Er hat mir die Gründe erklärt, warum ich noch nicht dabei bin. Dass ich das erste Mal auf Abruf bin, ist schön. Aber ich erhoffe mir in der Zukunft natürlich mehr“, wird das Abwehrjuwel des Hamburger SV von der ‚Bild‘ zitiert.

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Nandja erzielte am Freitag sein erstes Tor für die HSV-Profis. Das Eigengewächs der Rothosen strotzte im Anschluss bei ‚Sky‘ vor Freude: „Es ist auf jeden Fall ein besonderer Abend für mich. Dass die ganze Mannschaft mit mir gejubelt hat, war natürlich der schönste Moment in meinem ganzen Leben. Ich hatte ein bisschen Tränen in den Augen. Ich bin einfach zur Eckfahne in Richtung Nordtribüne gelaufen und habe alles rausgelassen, was ich in mir hatte. Das war auf jeden Fall eines der besten Gefühle meines Lebens. Es ist unbeschreiblich, in diesem Stadion ein Tor zu machen und der Mannschaft zu helfen.“