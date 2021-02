Paris oder Madrid: Klare Tendenz bei Mbappé

Zinedine Zidane spricht nicht gerne über Spieler anderer Vereine. Eine Ausnahme machte er bei Eden Hazard, den er stets öffentlich lobte und nicht zuletzt auch damit von einem Wechsel zu Real Madrid überzeugte. Und auch bezüglich Kylian Mbappé nimmt Zizou kein Blatt vor den Mund. Nur allzu gerne würde er seinen Landsmann in den königlichen Reihen wissen.

Vor einigen Monaten sah es auch noch so aus, als könnte dieser Plan aufgehen. Mbappé zögerte mit der Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrag bei Paris St. Germain. Der pfeilschnelle Angreifer wollte sich alle Optionen offenhalten und schielte dem Vernehmen nach insbesondere auf eine Anfrage aus Madrid. Mittlerweile hat sich der Wind aber gedreht.

Wie die ‚as‘ berichtet, hat Real kein gutes Blatt mehr auf der Hand. Eine Ablöse in Höhe von 200 Millionen Euro, wie man sie bei PSG für angemessen hält, ist für die Madrilenen in der aktuellen Coronakrise nicht zu stemmen. Und auch in Sachen Gehalt kann Real nicht mit PSG mithalten. Im Prinzenpark winken Mbappé aberwitzige 36 Millionen Euro netto.

Optimismus in Paris

Bleibt als Faustpfand nur der schillernde Name und die einzigartige Reputation, die der spanische Rekordmeister zweifellos mitbringt. Denn auch sportlich ist Paris St. Germain längst mit Real Madrid auf einer Stufe.

Bei PSG ist man entsprechend zuversichtlich, dass der 22-Jährige sein Arbeitspapier ausdehnen wird und im Verein bleibt. Der ‚L'Équipe‘ zufolge spielt neben den finanziellen Vorteilen auch die Personalie Neymar dem französischen Serienmeister in die Karten. Denn der Brasilianer steht kurz vor einer Verlängerung am Eiffelturm und Mbappé wolle grundsätzlich gerne weiter mit seinem Kumpel zaubern.