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Al Ittihad feuert Conceição

von Lukas Weinstock - Quelle: ittihadclub.sa
Sérgio Conceição zeigt sich emotional @Maxppp

Sérgio Conceição ist nicht mehr Trainer von Al Ittihad. Der Wüstenklub trennt sich nach nur acht Monaten vom portugiesischen Übungsleiter, der in 41 Spielen einen Punkteschnitt von 1,71 holte.

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Nach Vereinsangaben waren die enttäuschenden Leistungen in den vergangenen Wochen ausschlaggebend für die Entscheidung. Wer Sérgio Conceiçãos Nachfolge antritt, steht zur Stunde noch nicht fest.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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