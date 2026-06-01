Al Ittihad feuert Conceição

Sérgio Conceição ist nicht mehr Trainer von Al Ittihad. Der Wüstenklub trennt sich nach nur acht Monaten vom portugiesischen Übungsleiter, der in 41 Spielen einen Punkteschnitt von 1,71 holte.

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📝 | Contractual relationship with coach Sérgio Conceição terminated pic.twitter.com/hcywHIBwTL — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) June 1, 2026

Nach Vereinsangaben waren die enttäuschenden Leistungen in den vergangenen Wochen ausschlaggebend für die Entscheidung. Wer Sérgio Conceiçãos Nachfolge antritt, steht zur Stunde noch nicht fest.