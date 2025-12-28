Deal durch: Ebnoutalib nach Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat sich mit der SV Elversberg auf den Transfer von Younes Ebnoutalib geeinigt. Nach Informationen der ‚Bild‘ wechselt der Torjäger vorbehaltlich des Medizinchecks für acht plus zwei Millionen Euro zum Bundesligisten.

Dort soll Ebnoutalib einen bis 2031 datierten Vertrag unterzeichnen und dabei helfen, die stockende Offensive anzukurbeln.

Großes Interesse an dem bulligen Rechtsfuß bekundete zuletzt auch der VfL Wolfsburg. In finanzieller Hinsicht konnte das Angebot der Wölfe mit jenem der Frankfurter mithalten, doch der Spieler selbst bevorzugt den Wechsel zu den sportlich ambitionierteren Hessen.