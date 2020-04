Nächster DFL-Beschluss zum Liga-Neustart

Die DFL leitet einen weiteren Schritt zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs ein. Wie der Ligaverband offiziell vermeldet, soll bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag von der entsprechenden Task Force ein Konzept zur Einhaltung der Hygiene-Vorgaben bei Spielen der ersten und zweiten Bundesliga vorgestellt werden.

Dann wird klar sein, wie die DFL detailliert die notwendigen Rahmenbedingungen für einen Neustart von Deutschlands höchsten Spielklassen gewährleisten will. Die zuständige Arbeitsgruppe unter DFL-Geschäftsführer Christian Seifert arbeitet derzeit akribisch an diesem so dringenden Projekt und erntete dafür bereits großes Lob von den Klubvertretern.