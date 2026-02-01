Eskalation droht: Neue Entwicklung im Upamecano-Poker

Das Interview von Uli Hoeneß, der sich von den Beratern von Dayot Upamecano „entsetzt“ zeigte, schlug am heutigen Sonntag hohe Wellen. Am Abend setzte Transferexperte Florian Plettenberg noch einen drauf und bestätigte bei ‚Sky90 - die Fußballdebatte‘, dass auch abseits des Bayern-Patrons Hoeneß im Verein Unverständnis gegenüber Upamecano und seinen Beratern herrscht.

„Der Geduldsfaden reißt. Eberl & Freund haben vom Aufsichtsrat eine Erlaubnis bekommen, in den nächsten Tagen das Angebot komplett zurückzuziehen“, so Plettenberg. Der gesamte Aufsichtsrat sowie Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge stünden hinter dieser Entscheidung. Die Bayern selbst glauben nicht mehr an eine Verlängerung, obwohl Upamecano und seine Familie sich in München wohlfühlen sollen.

Der neue Vertrag liegt inklusive Ausstiegsklausel und Top-Gehalt von bis zu 20 Millionen Euro seit Wochen bereit, dennoch zögert der 27-Jährige weiterhin. Die ‚Bild‘ hatte zuletzt berichtet, dass der heutige Sonntag die Deadline für eine Unterschrift sei. In jedem Fall spielt Upamecano, sollte er in München bleiben wollen, mit dem Feuer. Eine Entscheidung scheint eher eine Frage von Stunden denn Tagen.