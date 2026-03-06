BVB: Ricken reagiert auf Ryerson-Gerüchte

Lars Ricken hat auf Berichte reagiert, laut denen Borussia Dortmund versucht, Julian Ryerson im Sommer zu verkaufen. „Julian ist absoluter Leistungsträger, ein Mentalitätsmonster, das dazu auch unseren Standardsituationen mit seiner Qualität eine unglaubliche Gefahr gibt. Wir haben überhaupt nicht vor ihn abzugeben“, erklärt der Geschäftsführer Sport im Interview mit der ‚WAZ‘.

Der 49-Jährige fügt an: „Schon gar nicht für so eine verhältnismäßig geringe Summe, gemessen an seinen Fähigkeiten.“ Zuletzt hieß es, der BVB wolle 30 Millionen Euro für Ryerson sehen. Der 28-Jährige spielt zurzeit seine beste Saison im Trikot von Borussia Dortmund, kommt in 32 Pflichtspielen auf 14 Assists.