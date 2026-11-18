Zwar hatte Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Rouven Schröder zuletzt noch einen Verlauf von Shootingstar Wael Mohya in diesem Winter kategorisch ausgeschlossen, für den kommenden Sommer stehen die Zeichen aber wohl klar auf Abschied. Mehrere Klubs aus dem In- und Ausland sind an dem 17-Jährigen dran, locken mit Spielpraxis auf höherem Niveau und lukrativen Verträgen.

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Einer der Interessenten wird nun konkret. In Kürze möchte sich Bayer Leverkusen laut der ‚Sport Bild‘ mit dem Berater des Offensivspielers zusammensetzen. Anschließend soll der Austausch mit Mohya selbst und seiner Familie sowie parallel mit Gladbach folgen. Ein großer Pluspunkt für die Werkself: Der Youngster müsste bei einem Wechsel sein privates Umfeld nicht verlassen.

Die Fohlen wiederum wollen unbedingt mit ihrem Toptalent (Vertrag bis 2028) verlängern. Einen Strich durch die Rechnung könnte ihnen dabei die aktuelle heikle sportliche Lage machen. Ein langes Zocken wird daher kaum möglich sein.

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Wo seht ihr Wael Mohya in der kommenden Saison? Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen Bayern München RB Leipzig Brighton & Hove Albion FC Liverpool Ein anderer Klub (Kommentare) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Bedeutet: Der Preis für Mohya wird deutlich niedriger angesetzt als gedacht. Demnach sei eine Ablöse im Bereich von 20 Millionen Euro realistisch. Mit einer ersten Tendenz sei rund um Weihnachten zu rechnen. Neben Leverkusen sollen unter anderem RB Leipzig, Bayern München, Brighton & Hove Albion und der FC Liverpool dran sein. Mohya zeigte sich zuletzt vom Interesse der Bayern sehr beeindruckt.

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Leverkusen lockt mit großen Chancen auf Spielzeiten in allen Wettbewerben. Sowohl auf Linksaußen als auch im offensiven Mittelfeld stehen bei Bayer mehrere Abgänge bevor. Jonas Hofmanns (34) Vertrag läuft aus, Malik Tillman (24) wird voraussichtlich gehen, die Zukunft von Martin Terrier (29) und Eliesse Ben Seghir (21) ist derzeit zumindest offen.