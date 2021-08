West Brom: Pereira vor Wechsel nach Saudi Arabien

Matheus Pereira von West Bromwich Albion steht vor einem Transfer zu Al-Hilal in Saudi Arabien. Wie Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, soll der Brasilianer kurz vor einer Einigung mit dem Wüstenklub stehen. Die Klubs haben dem Bericht zufolge bereits eine nichtgenannte Ablösesumme für die Dienste des 25-Jährigen vereinbart.

Pereira wechselte vor zwei Jahren erst per Leihe und später dann fest von Sporting Lissabon zu West Brom. Die Engländer zahlten umgerechnet 8 Millionen Euro. In der vergangenen Premier League-Saison wartete Pereira mit erstaunlichen elf Toren und sechs Assists in 33 Spielen auf. Für den Klassenerhalt seines Vereins reichte es am Ende jedoch nicht.