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Ballon d’Or: Klare Worte von Brazzo

von Tristan Bernert - Quelle: RTL | Sky Sport
1 min.
Brazzo Neppe 2223.jpg @Maxppp

Hasan Salihamidzic, ehemaliger Sportvorstand beim FC Bayern, hat sich zum Ballon d’Or-Gewinn von Harry Kane geäußert. „Ich freue mich sehr für Harry Kane und den FC Bayern. Seine Saison war Weltklasse. Harry ist ein Vorbild auf und neben dem Platz. Jeder junge Spieler kann sich an ihm orientieren“, so der Ex-Funktionär gegenüber ‚RTL‘ und ‚Sky Sport‘.

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Brazzo führt aus: „Weil er nicht nur ein eiskalter Torjäger ist. Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft, er kann den tödlichen Pass spielen, er arbeitet nach hinten.“ Der 49-Jährige war bis zum Mai 2023 Sportvorstand in München. Wenige Monate später schlug Kane an der Säbener Straße auf. Salihamidzic wünscht sich nun, dass der Starstürmer „wieder die Champions League nach München“ holt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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