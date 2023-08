Ajax: Lange Pause für Bayern-Ziel Rulli

Gerónimo Rulli verabschiedet sich endgültig aus der Torwart-Verlosung beim FC Bayern. Wie dessen Klub Ajax Amsterdam mitteilt, hat sich der Torhüter so schwer an der Schulter verletzt, dass er nach Angaben des niederländischen Topklubs „mindestens bis zur Winterpause“ ausfällt.

Die Verletzung hatte sich der Argentinier am Wochenende beim 4:1-Saisonauftaktsieg gegen Heracles Almelo zugezogen. Der 31-Jährige musste nach einem Zusammenprall mit Almelo-Stürmer Jizz Hornkamp in der 32. Spielminute vorzeitig ausgewechselt werden. Nach dem Rulli-Ausfall bleibt somit Bono (32) vom FC Sevilla als Topkandidat für die Bayern übrig. Alternativ-Lösung Kepa Arrizabalaga (28) unterschrieb am heutigen Montag bei Real Madrid.