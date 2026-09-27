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UEFA Nations League

Modric bekommt nicht genug

von Lukas Hörster
Luka Modric bei der WM @Maxppp
Tschechien 1-2 Kroatien

Luka Modric hat Kroatien am Samstagabend zum Auftaktsieg in der Nations League in Tschechien (2:1) geführt. Der 41 Jahre alte Kapitän traf per gefühlvollem Freistoß in der 47. Minute zur erstmaligen kroatischen Führung.

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Dabei hatte Modric im Sommer lange überlegt, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Schlussendlich verlängerte der Weltfußballer von 2018 aber seinen Vertrag beim AC Mailand – und verkündete zuletzt auch, weiter für Kroatien spielen zu wollen. Gestern absolvierte er sein 203. Länderspiel und schoss sein 30. Tor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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