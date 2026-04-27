FC Bayern: So lief die Dembélé-Schlappe

Ousmane Dembélé (28) hätte 2016 auch beim FC Bayern landen können, entschied sich damals aber für einen Wechsel zu Borussia Dortmund. „Bei Dembélé war ich noch selbst (als Vorstandsvorsitzender, Anm. d. Red.) mit dabei. Wir und vor allem unser damaliger Sportdirektor Michael Reschke wollten ihn unbedingt verpflichten, aber leider ist uns damals Dortmund zuvorgekommen“, gewährt Karl-Heinz Rummenigge gegenüber ‚t-online.de‘ Einblicke in die damaligen Prozesse beim Rekordmeister.

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Wie Rummenigge ausführt, hatte der BVB beim heutigen Superstar von Paris St. Germain die besseren Argumente: „Dembélé spielte damals bei Stade Rennes. Die Klub-Besitzer waren gleichzeitig auch die Besitzer von Puma. Dortmund hatte zu dem Zeitpunkt einen Ausrüstervertrag mit Puma. Dementsprechend war klar, dass wir als Adidas-Klub da nicht unbedingt präferiert zum Zug kommen. Das war ein wunderbarer Spieler, aber wie man gesehen hat, ist er bei Dortmund auch schnell wieder Richtung Barcelona abgewandert.“